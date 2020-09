POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 11.09.2020

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Leicht verletzte Autofahrer nach Zusammenstoß, Neu-Anspach, Bahnhofstraße/Taunusstraße Donnerstag, 10.09.2020, gegen 17:00 Uhr

(ka)Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstag zwei Personen in Neu-Anspach leicht verletzt worden. Gegen 17:00 Uhr befuhr eine 67-jährige Audi-Fahrerin die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung der Stadtverwaltung, als sie nach links in die Taunusstraße abbiegen und verkehrsbedingt anhalten musste. Eine 47-jährige VW Up-Fahrerin soll den Anhaltevorgang nicht rechtzeitig bemerkt haben und in Folge dessen auf das Heck des Audi aufgefahren sein. Aufgrund der Kollision wurden beide Autofahrerinnen leicht verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert werden.

2. Unfallflucht nach riskantem Wendemanöver, Oberursel (Taunus), Homburger Landstraße, Donnerstag, 10.09.2020, gegen 12:20 Uhr

(ka)Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer hat mutmaßlich aufgrund eines riskanten Wendemanövers einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Gegen 12:20 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Landwirtschaftsfahrzeug die Homburger Landstraße, als eine vor ihm fahrende Person ohne Verwendung des Blinkers nach links über eine Fahrbahnbegrenzung in Richtung einer Tankstelle abgebogen sein soll. Der Autofahrer wendete jedoch vor der Tankstelle und fuhr anschließend in entgegengesetzter Fahrtrichtung weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Mutmaßlich aufgrund des Wendemanövers und des damit verbundenen unvorhersehbaren Fahrverhaltens, wich der 49-Jährige nach rechts aus, um eine Kollision mit dem Pkw zu verhindern. Dabei touchierte der Landwirt einen rechtsseitig geparkten VW Multivan. Durch den Zusammenstoß entstand am Landwirtschaftsfahrzeug und dem Kleinbus ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Nach Angaben des 49-Jährigen soll es sich beim flüchtigen Pkw-Fahrer um einen ca. 35-40 Jahre alten Mann mit dunklem Teint in einem grauen Opel Corsa gehandelt haben. Er soll kurze schwarze Haare und ein dunkles Shirt getragen haben. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 zu wenden.

3. Aktueller Blitzerreport der Polizeidirektion Hochtaunus,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: Wehrheim, Usinger Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

