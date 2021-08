Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz & Aggressiver Mann am Marktplatz

Aalen (ots)

Berglen-Stöckenhof: Feuerwehreinsatz

Ein Anwohner der Oberlandstraße arbeitete am Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr mit einem Unkrautbrenner auf seinem Grundstück. Hierbei fing ein Busch Feuer. Der Mann versuchte zunächst noch selbstständig, diesen zu löschen, was aber nicht gelang. Die Freiwillige Feuerwehr kam mit zwei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort und hatte die Lage schnell unter Kontrolle. Abgesehen von dem Busch entstand kein nennenswerter Sachschaden.

Waiblingen: Aggressiver Mann am Marktplatz

Am Donnerstagabend gegen 20:20 Uhr hielt sich im Bereich des Marktplatzes ein 57-jähriger Mann auf, der mehrere Passanten anpöbelte. Zudem beleidigte er einen Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes, der zwischenzeitlich die Polizei hinzugezogen hatte. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, wurde er kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Das Polizeirevier Waiblingen sucht nun Zeugen des Vorfalls sowie evtl. weitere Personen, die von dem Mann beleidigt oder bedroht wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

