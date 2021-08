Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Neresheim: 10.000 Euro Sachschaden

Auf rund 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Unfall am Donnerstagvormittag auf der L1084 entstand. Ein 58 Jahre alter Fahrer eines VW-Bus wollte nach links in den Härtlesweg in Richtung Flughafen abbiegen und reduzierte hierfür seine Geschwindigkeit. Ein ihm nachfolgender 72-jähriger Fahrer eines MAN-Vans setzte zum Überholen, wobei zeitgleich der VW-Fahrer seinen Abbiegevorgang einleitete. Es kam folglich zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrer unverletzt blieben.

Aalen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung der Sauerbachstraße ins Bohnensträßle missachtete am Donnerstag gegen 8.10 Uhr eine 69-jährige Dacia-Fahrerin die Vorfahrt einer 63-jährigen Ford-Lenkerin. Dadurch entstand Sachschaden. Da die Beschuldigte zumindest leicht unter Alkoholeinfluss stand, musste sei die Polizisten mit zur Blutentnahme begleiten.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen ereignete sich am Donnerstagvormittag in der Königsturmstraße. Ein 30-jähriger Toyota-Fahrer fuhr gegen 10.30 Uhr auf einen Dacia auf, dessen 43-jährige Fahrerin an der Einmündung zur Oberbettringer Straße anhielt. Diese wurde in der Folge noch auf einen davor befindlichen Toyota aufgeschoben, der von einer 20-Jährigen gelenkt wurde. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

