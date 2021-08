Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Rauschgiftfund bei Zimmerdurchsuchung

Aalen (ots)

Crailsheim: Bei Zimmerdurchsuchung Betäubungsmittel gefunden

Im Zuge der Ermittlungen zum Einbruchsversuch in der Friedrich-Heyking-Straße am Mittwochmorgen, wurde das Zimmer in der Unterkunft durchsucht. Dabei konnten in dem Zimmer etwa ein Kilogramm Marihuana, sowie geringe Mengen weiterer Betäubungsmittel gefunden werden. Außerdem befanden sich in dem Zimmer zwölf gestohlene Fahrräder sowie zwei hochwertige Uhren. Bei der Durchsuchung eines weiteren Zimmers konnte noch ein gestohlenes Fahrrad aufgefunden werden. Die Rauschgiftermittlungsgruppe aus Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ursprungsmeldung vom 18.08.2021

Crailsheim: Einbruch in Unterkunft

Am frühen Mittwochmorgen gegen 03 Uhr versuchten zwei Personen in ein unbewohntes Zimmer einer Unterkunft in der Friedrich-Heyking-Straße zu gelangen. Ein Bewohner der Unterkunft verständigte daraufhin die Polizei. Zunächst konnten jedoch keine Personen mehr festgestellt werden. Die beiden vermeintlichen Diebe kamen gegen 03:45 Uhr zurück und versuchten erneut in das Zimmer zu gelangen. Dort konnten die beiden Männer im Alter von 30 Jahren und 37 Jahren durch die Polizeibeamten festgenommen werden. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen

