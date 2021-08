Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Alfdorf: Vorfahrt missachtet

Ein 42-jähriger Fahrer eines Pkw Hyundai befuhr am Donnerstag gegen 10.45 Uhr die Farbgasse in Richtung Breite Straße und missachtete an der Einmündung zur Oberen Schlossstraße die Vorfahrtsregelung. Ein von rechts einbiegender Fahrer einer dreirädrigen Piaggio - Ape wich zur Vermeidung eines Zusammenstoßes nach rechts aus, wobei dieses Gefährt kippte und auf der Fahrzeugseite zum Liegen kam. Der 65-jährige Ape-Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Weinstadt: Aufgefahren

Ein 19-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 16.30 Uhr die Schorndorfer Straße in Richtung Grunbach. An einer dortigen Ampel rutschte er vom Bremspedal und fuhr einem Mercedes hinten auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Insassen blieben beim Zusammenstoß unverletzt.

