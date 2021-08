Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis:Sachbeschädigungen, Drogenfahrt und Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Auf frischer Tat ertappt

Vier junge Männer im Alter zwischen 17 und 20 Jahren wurden am Donnerstagabend gegen 22.40 Uhr von Zeugen dabei beobachtet, wie sie im Bereich der Rombacher Straße Lichtmasten, Verkehrszeichen und Bushaltestellen mit Aufklebern bestückten. Beamte des Polizeireviers Aalen fanden bei den Vieren eine Unmenge Abziehreste von Aufklebern, welche bereits verklebt worden waren. Die Polizei hat die strafrechtlichen Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen.

Unterschneidheim: Ohne Führerschein unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer Streifenfahrt kontrollierten Beamte des Ellwanger Polizeireviers am Donnerstagabend gegen 22.20 Uhr in der Tannhäuser Straße den Fahrer eines Pkw VW. Hierbei stellten sie fest, dass der 36-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Der 36-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, hatte an dem Fahrzeug die Kennzeichen selbst mit Siegeln versehen. Der Mann steht zudem wegen Tankbetrügereien in Verdacht. Er musste sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen und nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.

Eschach: Vorfahrt missachtet - 5000 Euro Sachschaden

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Gögginger Straße missachtete ein 58-jähriger VW-Fahrer die Vorfahrt eines 19 Jahre alten VW-Fahrers, der bereits im Kreisel fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Fahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Wahlplakat in Brand gesetzt

Unbekannte setzten am Freitagmorgen gegen 4 Uhr ein Wahlplakat in Brand, das am Marktplatz an einer Straßenlaterne befestigt war. Das Plakat wurde hierbei komplett zerstört. Eine Zeugin konnte zwei schwarz bekleidete Personen beobachten, die vom Tatort flüchteten. Das Feuer wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd, die mit zwei Fahrzeugen und 8 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell