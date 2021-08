Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0574 --Polizei nimmt Gewalttäter fest--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 31.07.21, 4 Uhr

Bei einem Streit zwischen zwei Männern in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in Gröpelingen ging einer mit einem Messer und einer Bierflasche auf seinen Kontrahenten los. Der Angreifer flüchtete, konnte aber von der Polizei im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden.

Die beiden 34 und 37 Jahre alten Bekannten stritten sich zunächst vor einer Kneipe in der Gröpelinger Heerstraße. Hierbei versuchte der Ältere mit einem Messer auf seinen Gegner einzustechen. Dieser konnte aber ausweichen und sich schnell in die Gaststätte begeben. Der 37-Jährige folgte ihm, schnappte sich eine Bierflasche und zerschlug sie auf den Kopf des 34 Jahre alten Mannes. Anschließend flüchtete der Angreifer. Schnell eintreffende Einsatzkräfte konnten ihn im Halmerweg stellen. Bei seiner Durchsuchung beschlagnahmten die Polizisten Drogen und ein Messer. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell