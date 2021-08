Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfall sowie Fahrzeugaufbrüche

Aalen (ots)

Neuler: Vorfahrt missachtet

An der Kreuzung der K3234 mit der L1073 beim Schönberger Hof ereignete sich am Freitagvormittag ein Verkehrsunfall. Ein 31-Jähriger fuhr gegen 8.30 Uhr mit seinem VW Passat in den Kreuzungsbereich ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer 57-jährigen Skoda-Lenkerin. Durch den Zusammenstoß wurde diese leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro beziffert.

Schechingen: Fahrzeugaufbrüche

In der Nacht auf Freitag wurde in der Buttfeldstraße ein Wohnmobil sowie ein Pkw aufgebrochen. Der Dieb durchsuchte verschiedene Behältnisse und entwendete neben einer Geldbörse ein älteres Navigationsgerät sowie Handy. Hinweise bezüglich festgestellter Personen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

