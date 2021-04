Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbelehrbarer Jugendlicher

Frankenthal (ots)

Völlig unbelehrbar zeigte sich am 10.04.2021 ein 19-jähriger Jugendlicher, der seine Freundin beleidigte und so die Polizei auf den Plan rief. Auch im Beisein der Beamten beruhigte sich der Jugendliche nicht, sodass er in Gewahrsam genommen werden musste. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

