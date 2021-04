Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Herausgehobener Gullideckel

Frankenthal (ots)

Am Morgen des 10.04.2021 wurde in der Schulstraße Frankenthal ein herausgehobener Gullideckel festgestellt. Dieser wurde vermutlich im Laufe der Nacht durch bislang unbekannte Personen herausgehoben. Der Gullideckel konnte durch die Polizei wieder hineingesetzt werden. Ein Schaden oder Verkehrsunfall entstand nicht. Ein Ermittlungsverfahren wurde dennoch eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen

