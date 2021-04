Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots)

Am 10.04.2021 im Zeitraum von 04:00 Uhr - 11:00 Uhr kam es in der Hanns-Fay-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort befand sich ein schwarzer Honda Civic in einer Parklücke. Dieser wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es entstand ein Streifschaden, sowie eine leichte Deformation am vorderen linken Stoßfänger und ein Schaden in Höhe von etwa 1000EUR.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell