Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, B14, Landkreis Tuttlingen) Vorfahrt missachtet - hoher Sachschaden bei Zusammenstoß

Aldingen, B14, Landkreis Tuttlingen (ots)

Zu einem heftigen Zusammenprall zweier Fahrzeuge ist es am frühen Dienstagabend, gegen 17.30 Uhr, auf der Bundesstraße 14 bei Aldingen gekommen. Ein 67-jähriger Fahrer eines Nissan-Qashqais beabsichtigte von der Mühlstraße kommend die B 14 in Aldingen zu queren, um in einen gegenüberliegenden Feldweg einfahren zu können. Hierbei übersah der Mann jedoch einen vorfahrtsberechtigten Audi A4 eines 23-Jährigen, der auf der B 14 unterwegs war. Der Audi-Fahrer konnte dem Nissan des 67-Jährigen nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass es zu einem heftigen Zusammenstoß kam. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt, die Fahrzeuge jedoch waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 18.000 Euro.

