Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mann von Gruppe attackiert und E-Scooter entwendet - Zeugen gesucht

Stuttgart-FeuerbachStuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 24 Jahre alter Mann ist am Sonntag (08.11.2020) kurz nach Mitternacht in der Wiener Straße Opfer eines Raubdelikts geworden. Eine Gruppe von circa 15 jungen Erwachsenen im Alter von circa 20 Jahren brachten den 24-Jährigen auf seinem E-Scooter zu Fall, schlugen auf den am Boden liegenden Mann ein und verletzten ihn dadurch im Rückenbereich. Anschließend rannte die Gruppe unter Mitnahme des Rollers der Marke Segway im Wert von mehreren Hundert Euro in unterschiedliche Richtungen davon. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell