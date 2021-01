Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen, Lkr. Rottweil) Auf schneeglatter Straße in den Gegenverkehr gerutscht - 10.000 Euro Schaden

Schramberg-Sulgen, Lkr. Rottweil (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden an einem Citroen und an einem Mercedes sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagspätnachmittag auf der Einsteinstraße ereignet hat. Ein 53-jähriger Fahrer eines Citroens des Typs C4 bog gegen 16.20 Uhr von der Heiligenbronner Straße auf die Einsteinstraße ab. Kurz nach der Abzweigung rutschte der Citroen im Verlauf einer Rechtskurve auf der schneeglatten Straße auf den Gegenfahrstreifen und stieß mit einem just in diesem Moment entgegenkommenden Mercedes GLC eines 49-jährigen Autofahrers zusammen. Bei dem Unfall wurden keine Personen verletzt.

