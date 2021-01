Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Auffahrunfall verursacht Sachschaden, (12.01.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Auffahrunfall verursacht hat ein Autofahrer am Dienstag gegen 14 Uhr in der Peterzeller Straße. Eine 69-jährige VW Polo-Fahrerin hielt vor einer Ampel, die auf "rot" stand. Ein nachfolgender 32-jähriger Peugeot-Fahrer fuhr auf ihr Auto auf und schob dieses gegen den Ampelmast. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Den Schaden am Peugeot schätzte die Polizei auf rund 7.000 Euro. Beide Autos waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

