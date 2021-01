Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, Landkreis Rottweil) Fahrzeug geschnitten und geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Zimmern ob Rottweil, Landkreis Rottweil (ots)

Bislang noch unbekannt ist der Fahrzeuglenker eines silbernen Kombis, der am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, beim Einfahren von der Stettener Straße auf die Kreisstraße 5540 einen Unfall verursacht hat. Der Unbekannte bewegte sich mit seinem Fahrzeug auf der Stettener Straße in Richtung K 5540. Beim Einfahren auf die K 5540 schnitt er die Kurve derart, dass ein ihm entgegenkommender 45-jähriger Fahrer eines Fiat Pandas zum Ausweichen gezwungen war. Hierbei prallte der 45-Jährige mit seinem Fahrzeug gegen die Bordsteinkante der Autobahnunterführung und beschädigte so den Reifen und die Felge an seinem Fiat. Der Sachschaden liegt bei rund 1.000 Euro. Der unbekannte Kombi-Fahrer setzte indes seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

