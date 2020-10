Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl von Katalysatoren

Hildesheim (ots)

HILDEHEIM - (jpm)Zwischen dem 18.10.2020 und dem 23.10.2020 wurden im Stadtgebiet von Hildesheim an fünf Pkw die Katalysatoren abmontiert und entwendet.

Im Zeitraum vom 18.10.1010, 01:00 Uhr bis zum 21.10.2020, 17:00 Uhr war ein VW Golf in der Zeppelinstraße Ecke Frankenstraße betroffen.

In der Straße An der Scharlake schlugen unbekannte Täter zwischen dem 19.10.2020, 06:00 Uhr und dem 23.10.2020, 16:30 Uhr zu. Hierbei wurde der Katalysator an einem VW Lupo gestohlen.

Zwischen dem 20.10.2020, 17:45 Uhr und dem 21.10.2020, 11:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl an einem VW Polo, der in der Renatastraße stand.

Gleich zwei Fahrzeuge, ein BMW 323 sowie ein VW Golf, waren in der Siemensstraße betroffen. Der Tatzeitraum lag dabei zwischen dem 22.10.2020, 19:00 Uhr und dem 23.10.2020, 09:00 Uhr.

Zeugen, die in Zusammenhang mit den Diebstählen eventuell Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

