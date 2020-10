Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Präventionsveranstaltung Einbruchschutz Präventionstipps

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am vergangenen Wochenende informierten Verantwortliche des Präventionsrates der Stadt Hildesheim und Beamte des Präventionsteams der Polizeiinspektion Hildesheim Bürgerinnen und Bürger zum Thema Einbruchschutz.

Ankündigung der Veranstaltung siehe Pressemeldung vom 16.10.2020

Pressemeldung: https://bit.ly/3kwD21o

Wir möchten noch einmal auf die Möglichkeit einer telefonischen Beratung hinweisen. Diese findet am 28.10.2020 in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 19:00 Uhr statt. Interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger mögen in dem Zeitraum die Telefonnummer 05121-939-108 wählen. Das Präventionsteam steht auch außerhalb dieser Aktion für Fragen zur Verfügung.

E-Mail-Adresse: praevention@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

Tipps Einbruchschutz:

Die Haus- und Wohnungstüren sollten nach dem Schließen immer auch verschlossen werden.

Auch die Fenster, Balkon- und Terrassentüren sollten geschlossen werden, denn auf kipp-stehende Türen und Fenster bieten wenig Einbruchschutz.

Die Wohnungstür- und Haustürschlüssel sollten nicht außerhalb der Wohnung oder des Hauses versteckt sein. Denn Einbrecher kennen die Verstecke.

Kommt es zu einem Verlust eines Schlüssels, sollte der Schließzylinder gewechselt werden.

Kündigen Sie Ihren Urlaub nicht auf den Social-Media-Kanälen an. Lassen Sie von Verwandten oder Nachbarn Ihren Briefkasten leeren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Pressestelle

Kristin Möller

Telefon: 05121/939204

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell