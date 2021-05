Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Weitere Autos zerkratzt

Gescher (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in Gescher eine ganze Reihe von parkenden Fahrzeugen beschädigt. Zu den bereits gemeldeten Taten kommen weitere hinzu, die sich an der Feldstraße und am Heckenpättken ereignet haben. Auch dort sind Autos zerkratzt worden. Wie berichtet, hatte ein Zeuge in einem Fall einen Tatverdächtigen beobachtet und eine Beschreibung gegeben: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4911183

Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

