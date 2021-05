Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Motorradfahrer kommt von der Straße ab

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Dienstag in Stadtlohn bei einem Unfall erlitten. Dazu war es gegen 13.30 Uhr auf der K38 gekommen: Der 18-Jährige war dort in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen. Nach eigenen Angaben hatte er zwar abgebremst, sei aber für die Kurve noch zu schnell gewesen. Der Vredener prallte gegen ein Verkehrszeichen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell