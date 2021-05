Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bocholt (ots)

Am Montag bog ein 27 Jahre alter Autofahrer aus Bocholt von der Meckingstiege nach links aus den Liederner Höfgraben ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 37-jährigen Bocholterin, die den Liederner Höfgraben in Richtung Bocholt befahren und gerade ein anderes Fahrzeug (Kastenwagen) überholt hatte. Der Pkw des 27-Jährigen wurde in den Straßengraben geschleudert. Der 27-Jährige war in seinem Pkw eingeklemmt, aber ansprechbar. Er und die 37-Jährige wurden durch den Rettungsdienst ins Bocholter Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 16.000 Euro geschätzt.

