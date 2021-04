Polizei Braunschweig

POL-BS: Straßenverkehrsgefährdung in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Lange Straße

17.04.2021, 13.28 Uhr Ein Autofahrer befuhr die Lange Straße entgegen der Fahrtrichtung.

Am letzten Samstag fuhr ein 51-jähriger Helmstedter durch die Innenstadt. Zeugen gaben an, dass der Mann zunächst unsicher und viel zu schnell auf der Straße "Hintern Brüdern" unterwegs war. Anschließend befuhr er die Gördelinger Straße in Richtung Lange Straße. Hier bog er nach links in den Gegenverkehr ab. Entgegenkommende Fahrzeuge wurden zu einer Vollbremsung gezwungen. Der Helmstedter setzte nun zurück, parkte sein Auto auf der Mittelinsel und stieg aus. Kurz danach erschienen Beamte des Polizeikommissariats Mitte vor Ort. Es bestand der Verdacht, dass der Helmstedter Alkohol und/oder Betäubungsmittel zu sich genommen hatte. Im Polizeikommissariat Mitte wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und den Verkehrsteilnehmern, die auf der Langen Straße stark abbremsen mussten. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

