Polizei Braunschweig

POL-BS: Schüsse auf der Luisenstraße und in der Weststadt -Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Elbestraße / Luisenstraße, 17.04.2021, 15.14 Uhr / 22.36 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu Schussabgaben Am Samstag kam es zu zwei Situationen in denen geschossen wurde.

Am Samstagnachmittag wurde im Kreuzungsbereich Elbestraße / Emsstraße eine Schreckschusspistole abgefeuert. Die Situation verlagerte sich in einen in einen Supermarkt. Dort kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung. Am gleichen Abend kam es zu mehreren Schussabgaben auf der Luisenstraße. Hierbei wurden ein Auto und eine Straßenbahn beschädigt. Zu beiden Situationen sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell