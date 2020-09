Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: 65-jähriger Rollerfahrer nach Verkehrsunfall verstorben

Bonn (ots)

Am Sonntag (13.09.2020) ist ein 65-jähriger Bonner an den Folgen eines schweren Verkehrsunfalls verstorben, der sich bereits am Nachmittag des 02.09.2020 ereignet hatte.

Der 65-Jährige war an diesem Tag zur Unfallzeit gegen 14:10 Uhr als Rollerfahrer auf der Königswinterer Straße zwischen der Maarstraße und der Josef-Thiebes-Straße in nördlicher Richtung unterwegs. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 47-jähriger Autofahrer unmittelbar vor dem Rollerfahrer rückwärts aus einer Parklücke auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenprall zwischen beiden Fahrzeugen, wobei der 65-Jährige über den Lenker auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Nach einer Erstversorgung durch Rettungssanitäter vor Ort wurde der zu diesem Zeitpunkt ansprechbare Mann in eine Klinik gebracht. In den Folgetagen verschlechterte sich der Zustand des Verletzten jedoch erheblich. Gestern erlag der 65-Jährige dann den bei dem Verkehrsunfall erlittenen schweren Verletzungen.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Geschehensablauf durch das zuständige Verkehrskommissariat 1 dauern derzeit noch an.

