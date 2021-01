Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrverbote bei Geschwindigkeitsmessungen in Delmenhorst

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Delmenhorst führten am Dienstag, 5. Januar 2021, in der Zeit von 22:00 Uhr bis 23:30 Uhr Geschwindigkeitsmessungen in der Friedrich-Ebert-Allee, auf Höhe des Finanzamtes, durch.

Das Ergebnis - erschreckend. Drei Verkehrsteilnehmer waren bei erlaubten 50km/h deutlich zu schnell unterwegs (93 km/h, 92 km/h und 74 km/h), sodass sie mit hohen Bußgeldern und zwei von ihnen mit Fahrverboten rechnen müssen. Auffällig war zudem, dass sie sich allesamt noch in der Probezeit befanden.

Die Beamten der Polizei Delmenhorst werden auch zukünftig Geschwindigkeitsmessungen durchführen, um in erster Linien "Rasern" entgegenzuwirken.

