Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Polizei nimmt einen mutmaßlichen Täter nach Ladendiebstahl in Lemwerder fest +++ Weiterer Täter flüchtig +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Beamte der Polizei Brake sowie der Polizeistation Lemwerder konnten am Montag, 4. Januar 2021, einen mutmaßlichen Täter stellen, nachdem er gemeinsam mit einem bislang unbekannten weiteren Täter, bei einem Ladendiebstahl aus einem Drogeriemarkt in der Straße Hansering in Lemwerder beobachtet wurde.

Gegen 15:15 Uhr betraten die beiden Männer den Drogeriemarkt und ließen mehrere Herrenparfums in einer Tasche verschwinden, was durch zwei Mitarbeiterinnen beobachtet wurde. Als diese die Männer auf den Diebstahl ansprachen, flüchteten sie aus dem Geschäft und ließen die Tasche samt Diebesgut zurück. Daraufhin verständigten die Frauen die Polizei.

Die unmittelbar eintreffenden Beamten leiteten Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen mutmaßlichen Tätern ein, im Rahmen derer einer der Männer in einem Garten eines Einfamilienhauses angetroffen und festgenommen werden konnte.

Da er nicht über Ausweisdokumente verfügte, wurde er zur Feststellung seiner Identität zur Polizeidienststelle gebracht. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen 24-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz handelte.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete die Beschlagnahme der im Drogeriemarkt zurückgelassenen Tasche an. Da kein Haftantrag beim zuständigen Amtsgericht gestellt wurde, wurde der 24-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Der zweite Täter konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Gegen die Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten gewerbsmäßigen Diebstahls eingeleitet.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu einem flüchtenden Mann geben oder Angaben zu einem Pkw oder anderen verdächtigen Beobachtungen machen können. Hinweise nimmt die Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegen.

