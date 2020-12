Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Brandstiftung auf Firmengelände - Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

Am Montag, 14.12.2020, gegen 16 Uhr kam es zu einer Brandstiftung in der Stockfeldstraße in Herbolzheim.

Hierbei wurde eine Palette, auf der Fliesen gelagert waren, mithilfe von Zeitungen in Brand gesetzt. Die Feuerwehr Herbolzheim konnte den Brand recht schnell löschen. Hinweise auf den Brandstifter gibt es bislang nicht. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Täterschaft machen können

