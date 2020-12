Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut- Tiengen: 40- jähriger Mann kommt in Gewahrsam

FreiburgFreiburg (ots)

Am Montag, 14.12.2020, um 15:40 Uhr, hat die Polizei im Rahmen einer Kontrolle am Busbahnhof Waldshut einen Mann in Gewahrsam genommen. Der 40- Jährige geriet zuvor in einen Streit mit einem Passanten und schrie lautstark herum. Den vorgeschriebenen Mund- Nasen- Schutz trug er nicht. Da ein Platzverweis nicht erfolgsversprechend war, wurde er in Gewahrsam genommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,2 Promille.

