Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach - betrunkener Radfahrer blockiert Fahrschulauto

FreiburgFreiburg (ots)

Am Montag, 14.12.20 gegen 17.15 Uhr blockierte ein 24-jähriger betrunkener Radfahrer in Lörrach in der Gretherstraße die Weiterfahrt einer Fahrschule. Als der Fahrlehrer ausstieg wurde dieser von dem Radfahrer beleidigt. Zudem warf der Radfahrer sein Fahrrad gg. das Fahrschulauto. Hierdurch wurde dieses leicht beschädigt. Die hinzugezogene Polizei wurde von dem Radfahrer ebenfalls beleidigt. Der Radfahrer war mit mehr als 1 Promille unterwegs und darf jetzt mit mehreren Anzeigen rechnen.

