Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Reifen zerstochen - Zeugenaufruf

FreiburgFreiburg (ots)

In der Nacht vom Sonntag, 13.12.2020, auf Montag, den 14.12.2020, zerstach zwischen 18:00 und 07.15 Uhr ein Unbekannter alle vier Reifen eines geparkten Ford in der Unterwerkstraße in Haltingen. Der Sachschaden dürfte bei etwa 400 Euro liegen. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel.: 07621 9797-0, sucht Zeugen des Vorfalls.

