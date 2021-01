Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Radfahrer bei Verkehrsunfall in Jade leicht verletzt

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Ein 49-jähriger Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Montag, 4. Januar 2021, in der Tiergartenstraße in Jade leicht verletzt.

Gegen 07:55 Uhr befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Jaderberg mit seinem Pkw VW die Jader Straße und beabsichtigte im Kreuzungsbereich, nach links in die Tiergartenstraße abzubiegen.

Dabei übersah er den bevorrechtigten 49-jährigen Radfahrer aus Jaderberg, der den Geh- und Radweg der Tiergartenstraße bei grün zeigender Ampel in Richtung Jade überquerte.

Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der Radfahrer leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden geringfügige Sachschäden.

Gegen den 58-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

