Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Brand in leerstehendem Stall in Delmenhorst +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Dienstag, 5. Januar 2021, brach auf bislang unbekannte Weise, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 02:07 Uhr, ein Brand in einem leerstehenden Stall in der Straße "Am Kleinen Meer", unmittelbar am Autobahndreieck Delmenhorst gelegen, aus.

Nachdem ein Pkw-Fahrer von der Autobahn aus eine Rauchentwicklung meldete, fuhren die Einsatzkräfte der Polizei sowie der Ortsfeuerwehr Süd und der Berufsfeuerwehr Delmenhorst die Einsatzörtlichkeit an und stellten starken dichten Rauch fest, der aus dem Stall emporstieg. Die Kräfte der Feuerwehren löschten den Brand anschließend.

Durch den Brand wurde der Holzdielenboden beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegengenommen.

