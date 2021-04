Polizei Braunschweig

POL-BS: Schwerer Motorradunfall auf der Fabrikstraße - Polizeibeamte retten dem Fahrer das Leben

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Fabrikstraße,

19.04.2021, 23.35 Uhr

Ein Motorradfahrer kam auf der Fabrikstraße von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer.

In der Nacht auf Dienstag befuhr ein 56-jähriger Braunschweiger mit seinem Motorrad die Fabrikstraße in Richtung Frankfurter Straße. Zwischen Am alten Bahnhof und Frankfurter Straße kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Hierbei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Zwei Beamte des Polizeikommissariats Süd waren schnell vor Ort und leisteten sofort Erste Hilfe. Durch das Abbinden von zwei stark blutenden Verletzungen konnten sie dem Braunschweiger offenbar das Leben retten. Der Motorradfahrer wurde anschließend in die Notaufnahme des Klinikums gebracht. Um den Unfallhergang abschließend klären zu können, sucht die Polizei nun nach Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935.

