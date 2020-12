Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Führerschein sichergestellt

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Am Montag, um 16:15 Uhr, beschädigte ein zunächst unbekannter Autofahrer das Auto eines 37-jährigen Bochumers an der Buschstraße. Während der Unfallaufnahme erschien ein 85-jähriger Autofahrer aus Herten an der Unfallstelle. Im Gespräch ergaben sich Hinweise, dass der Mann für den Unfall verantwortlich sein könnte. Da das Auto des Seniors zahlreiche Schäden aufwies, wurde im Umfeld nach weiteren möglichen Unfällen gesucht. Auf der Buschstraße konnte ein weiteres Auto mit entsprechenden Schäden festgestellt werden.

Die Staatsanwaltschaft Bochum ordnete die Sicherstellung des Führerscheins an.

Bei den Unfällen entstand etwa 10.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

