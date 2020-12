Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Senior wird Opfer von Trickbetrügern

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Im Stadtteil Hüls ist ein 90-jähriger Mann auf Trickbetrüger hereingefallen. Der Senior wurde am Montag angerufen - die Frau am Telefon stellte sich als Bekannte vor, im Laufe des Gesprächs wurde der Marler dann an verschiedene Gesprächspartner vermittelt, darunter soll auch das LKA und die Polizei gewesen sein. Am Ende des Gesprächs war der 90-Jährige davon überzeugt worden, seine Ersparnisse "in Sicherheit zu bringen" und zu übergeben. Kurz nach dem Telefonat legte der Senior - wie vereinbart - einen Sack mit Geld, Schmuck und Gold hinter ein geparktes Auto. Weil der angekündigte nächste Anruf nicht kam, rief der Marler die Polizei an. Seine Wertsachen waren mittlerweile weg. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben.

Dieser Trickbetrug ist leider kein Einzelfall. Um sich davor zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf!

Auflegen sollten Sie, wenn:

- Sie nicht sicher sind, wer anruft. - Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben. - Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland. - Sie der Anrufer unter Druck setzt. - Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, z.B. zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll.

Um sich vor Trickdieben zu schützen ist es außerdem ratsam, nicht mit vollem Namen und der Anschrift im Telefonbuch zu stehen. Betrüger suchen sich gerne "älterklingende" Namen heraus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell