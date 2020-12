POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche/Diebstahl aus Kfz

Polizeipräsidium Recklinghausen

Bottrop:

Am Samstag wurde ein Einbruch in eine Wohnung an der Straße "Im Springfeld" entdeckt. Unbekannte hatten ein Fenster aufgebrochen und sich Zutritt verschafft. Was die Einbrecher mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

Am Samstag, gegen 13:45 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheibe an einem schwarzen Skoda Octavia ein. Das Auto stand an der Horster Straße im Stadtteil Batenbrock. Aus dem Kofferraum wurde ein Laptop gestohlen. An dem Auto entstand 200 Euro Sachschaden.

Am Sonntagmorgen, zwischen 01:30 Uhr und 05:00 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Eingangstür zu einem Schulgebäude am Maybachweg auf. In einem Büroraum öffneten sie die Schränke und nahmen Bargeld als Beute mit. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Castrop-Rauxel:

In der Nacht zu Sonntag sind an der Heinrichstraße mehrere Lauben in einer Kleingartenanlage aufgebrochen worden. Die Einbrecher nahmen Werkzeuge, Bilderrahmen und weitere Gegenstände aus den Lauben mit und flüchteten mit ihrer Beute.

Auf der Bahnhofstraße hat es offensichtlich zwei versuchte Einbrüche innerhalb weniger Stunden gegeben. Ein Zeuge bemerkte in der Nacht auf Samstag, gegen 1.15 Uhr, einen mutmaßlichen Einbrecher auf einer Leiter. Der Unbekannte versuchte demnach, in das erste Obergeschoss zu kommen. Die Polizei konnte in der Nähe einen Tatverdächtigen festnehmen. Erst wenige Stunden zuvor, am Freitagabend, hatte es einen Einbruchsversuch an einem Nachbarhaus gegeben. Dort wollten ein oder mehrere Täter über einen Balkon in ein Wohnhaus kommen. Gestohlen wurde in beiden Fällen nichts. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Haltern am See:

Auf der Rekener Straße wurde am frühen Freitagmorgen, gegen 2.30 Uhr, in einen kleinen Lebensmittelladen eingebrochen. Nachdem die unbekannten Täter die Tür aufgehebelt hatten, nahmen sie Lebensmittel und Bargeld mit und flüchteten in Richtung Hennewigerweg. Ein Zeuge hatte verdächtige Geräusche gehört und die Polizei alarmiert.

Auf der Rochfordstraße sind am frühen Freitagmorgen, gegen 2.45 Uhr, zwei Täter in einen Friseursalon eingebrochen. Sie hebelten die Eingangstür auf und brachen dann eine Registrierkasse auf. Einer der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, "kräftig" bis untersetzt, bekleidet mit einem hellen T-Shirt, Handschuhen, weißen Nike-Turnschuhen und einer schwarzen Nike-Trainingshose, helle Stoffmütze, Corona-Maske.

Herten:

In der Nacht zu Sonntag brachen Unbekannte am Eschenweg in ein Haus ein. Nachdem mehrere Fenster den Einbruchsversuchen standgehalten haben, sind die Einbrecher in den Keller eingedrungen. An einer Zwischentür zu den Wohnräumen scheiterten die Einbrecher erneut. Offensichtlich ohne Beute suchten sie das Weite.

Am Freitag zur Tageszeit brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Westerholter Straße ein. Zum Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Marl:

In der Nacht zu Sonntag brachen unbekannte Täter ein Küchenfenster zu einer Erdgeschosswohnung Am Wetterschacht auf. In der Wohnung wurden zahlreiche Schränke nach Beute durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen die Täter Bargeld mit.

Recklinghausen:

An der Marienburger Straße hat ein Mann am Samstagabend gegen 21.30 h versucht, die Rolläden an einer Wohnung hochzuschieben. Eine Zeugin machte auf sich aufmerksam, sodass der Verdächtige flüchtete. Er wird wie folgt beschrieben: ca. 40-50 Jahre alt, stabile Figur, 1,75 bis 1,80 m groß, schwarze Hose, schwarzer Anorak, dunkles Halstuch ins Gesicht gezogen, schwarzer Rucksack, Fahrrad mit weißen Rahmen.

In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte eine Haustür an der Sarnsbank aufgehebelt und sind in die Wohnräume eingedrungen. Sie durchwühlten Schränke und flüchteten unerkannt. Was die Einbrecher erbeutet haben, muss noch geklärt werden.

An der Talstraße konnte ein Zeuge am Sonntag um 18.25 h beobachten, wie sich drei Männer an einer Kleingartenanlage an den Lauben zu schaffen machten. Eine Tür zu einer Laube war aufgebrochen. Die drei Männer flüchteten, als sie den Zeugen bemerkten. Die drei Verdächtigen waren dunkel gekleidet und ungefähr 1,70 m groß. Sie konnten entkommen.

Zwischen Samstagmittag und Sonntagabend brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Castroper Straße ein. Die Wohnungstür wurde aufgehebelt. Ob die Täter etwas gestohlen haben, konnte noch nicht gesagt werden.

Über eine Terrassentür gelangten Unbekannte am Freitag, in den Abendstunden, in ein Reihenhaus an der Schieferbank. Mit Schmuck flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 in Verbindung zu setzen.

