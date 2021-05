Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfall im Kreisverkehr

Pedelecfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Am Montagabend fuhr eine 51 Jahre alter Autofahrerin aus Minden gegen 18.15 Uhr aus Richtung Krankenhaus kommend in den Kreisverkehr "Kurzer Weg/Burloer Weg/Unter den Eichen" ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 73-jährigen Pedelecfahrer aus Bocholt, der sich bereits in dem Kreisverkehr befand. Der Bocholter stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

