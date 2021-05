Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Rhede (ots)

In der Nacht zum Montag wurde der Bewohner eines Hauses am Lönsweg gegen 00.50 Uhr auf laute Geräusche aufmerksam, die aus dem Eingangsbereich stammten. Er schaltete das Licht ein, woraufhin keine Geräusche mehr zu hören waren - der oder die Einbrecher hatten offenbar das Weite gesucht. An der Hauseingangstür befanden sich Spuren des vergeblichen Einbruchsversuches. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell