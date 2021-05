Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Scheibe an Stadthalle eingeschlagen

Ahaus (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro haben unbekannte Täter am Dienstag in Ahaus an der Stadthalle angerichtet. Sie schlugen eine Glasscheibe an dem Gebäude ein. Der Tatort liegt an der Rückseite zur Heuss-Straße hin. Zu der Tat kam es zwischen 09.00 Uhr und 15.15 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

