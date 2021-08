Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: Schlägerei vor Pizzaservice

Ludwigsburg (ots)

Eine vierköpfige Gruppe junger Männer ist am Sonntag gegen 01:30 Uhr mit Anwohnern der Hirschbergstraße und Mitarbeitern eines dortigen Pizzaservice in Streit geraten, der in eine tätliche Auseinandersetzung mündete. Bei Eintreffen der alarmierten Polizei flüchteten die jungen Männer sofort. Im Rahmen der Fahndung machten Polizeibeamte zwei von ihnen im Alter von 16 und 18 Jahren ausfindig. Die Ermittlungen zu den übrigen Beteiligten dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell