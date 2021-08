Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Grundlos getreten

Ludwigsburg (ots)

Ein 44-jähriger Mann hat am Sonntagmittag gegen 13:00 Uhr am Haupteingang des Bahnhofs einen 25-Jährigen grundlos von hinten angegriffen und zwischen die Beine getreten. Anschließend flüchtete er. Als Polizeibeamte vor Ort die Anzeige aufnahmen, entdeckten sie den Tatverdächtigen am Busbahnhof. Ihnen gegenüber erklärte der Wohnsitzlose, dass er den 25-Jährigen verwechselt hatte. Er wird wegen Körperverletzung angezeigt.

