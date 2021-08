Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Polizei beendet nicht angemeldete Tunnelparty

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend gegen 22:50 Uhr wurde die Polizei in Leonberg darüber informiert, dass ein alter Tunnel unterhalb der Autobahnbrücke der A8/A81 westlich von Glemseck beidseitig mit Plastikplanen abgehängt sei und zahlreiche Personen sich auf den Weg dorthin gemacht hätten. Polizeibeamte trafen kurz darauf etwa 50 Personen in dem Tunnel an, 50 weitere waren dorthin unterwegs. Der Tunnel war mit Notstromaggregat, Licht- und Soundanlage und Getränkeausschank für eine größere Party vorbereitet. Der Verantwortliche räumte ein, die Veranstaltung nicht angemeldet zu haben, da er dies von vornherein für aussichtslos hielt. Der polizeilichen Aufforderung, die Veranstaltung zu beenden, kam er nach.

