Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Presse-Einladung zum Spatenstich anlässlich des Baubeginns des Verkehrssicherheitszentrums für den Landkreis Ludwigsburg in Asperg am 12. August 2021, 14:00 Uhr

Ludwigsburg (ots)

Der Straßenverkehr im Landkreis Ludwigsburg erlebt sowohl quantitativ als auch in der Komplexität der alltäglichen Verkehrssituationen eine stetige Zunahme. Ursächlich hierfür ist neben einem Bevölkerungszuwachs die steigende Mobilität der im Kreis lebenden Menschen. Darüber hinaus befindet sich die individuelle Fortbewegung in einem Umbruch. Eine vom Klimaschutz geprägte Wende hin zu nachhaltigen Verkehrsmitteln wie E-Auto, Pedelec oder e-Scooter führen zu einem veränderten Fahr- und Nutzungsverhalten.

Um den gestiegenen Anforderungen einer Teilnahme am Straßenverkehr und dem damit einhergehenden Schulungs- und Informationsbedarf gerecht zu werden, wurde durch das Polizeipräsidium Ludwigsburg, die Landesverkehrswacht Baden-Württemberg e.V. und die Kreisverkehrswacht Ludwigsburg e.V. die Idee entwickelt, ein zentrales Schulungszentrum im Landkreis zu etablieren, in dem auch die bisher in Stuttgart befindliche Geschäftsstelle der Landesverkehrswacht untergebracht wird. Mit dem Zentrum soll ein Ort geschaffen werden, an dem Verkehrssicherheitstrainings für unterschiedlichste Alters- und Zielgruppen angeboten und innerhalb eines Schonraums durchgeführt werden können.

Bei der Suche nach einer geeigneten Örtlichkeit zeigte sich, dass der Verkehrsübungsplatz in Asperg mit seiner zentralen Lage, guten Erreichbarkeit sowie Parkraumverfügbarkeit optimale Voraussetzungen bietet. Nach Gesprächen mit der Stadt Asperg, in dessen Eigentum das Gelände steht, sowie dem MSC Hohenasperg e.V., welcher den Verkehrsübungsplatz betreibt, wurde unter Federführung des Planungsbüros KMB PLAN | WERK | STADT | GMBH ein ganzheitliches Konzept für eine Umgestaltung in ein modernes Verkehrssicherheitszentrum erarbeitet.

Der Entwurf sieht vor, den vorhandenen Verkehrsübungsplatz zu ertüchtigen und einen grundschulgerechten Fahrradparcours zu integrieren. Daneben entsteht ein modernes Schulungsgebäude mit zwei Lehrsälen, Sanitäranlagen, Fahrradlager, Garagen und weiteren Nebenräumen. Nachdem die Baugenehmigung nun vorliegt, möchten wir Sie für

Donnerstag, 12. August 2021, 14:00 Uhr

zum feierlichen Spatenstich für das Verkehrssicherheitszentrum einladen. Der Spatenstich erfolgt auf dem Gelände des Verkehrsübungsplatzes in 71679 Asperg, Altachstraße (nähe Freibad).

Für eine Rückmeldung bezüglich Ihrer Teilnahme an ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de bis zum 06.08.2021 wären wir Ihnen dankbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell