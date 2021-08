Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1066 -Darmsheim - Aidlingen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am gestrigen Samstag gegen 13:00Uhr befuhr eine 39-jährige Audi-Lenkerin die Kreisstraße 1066 von Darmsheim kommend in Richtung Aidlingen. In einer leichten Rechtskurve streifte ein entgegenkommender Mercedes ihren Audi, woraufhin die Spiegel der Fahrzeuge beschädigt wurden. Der Mercedeslenker entfernte sich sofort unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am Audi beziffert sich der auf ca. 4.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Unfallverursacher nehmen die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Sindelfingen unter Tel. 07031 687-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell