Diebstahl hochwertiger Fahrzeuge in Timmendorfer Strand und Lübeck-grenzüberschreitender Fahndungserfolg

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Lübeck:

Am frühen Mittwochmorgen (10.02.2021) wurden in Timmendorfer Strand und Lübeck zwei hochwertige Pkw Audi A6 entwendet. Beide Fahrzeuge konnten in Brandenburg kurz vor der polnischen Grenze durch örtliche zivile Polizeieinheiten festgestellt und im weiteren Verlauf sichergestellt werden. Ein Tatverdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Ein Anwohner der Birkenallee in Timmendorfer Strand wurde gegen 03:30 Uhr durch Geräusche von draußen wach und stellte kurz darauf fest, dass sein dunkelgrauer Audi A 6 Avant nicht mehr auf dem Grundstück stand. Er alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Beamte der Polizeistation Ratekau nahmen den Sachverhalt auf und gaben den gestohlenen Wagen umgehend in die Fahndungsdatei der Polizei ein.

In Zivil eingesetzte Polizeibeamte in Hohenwutzen in Brandenburg wollten gegen 05:30 Uhr einen auf der Bundesstraße 158a in Richtung Bundesgrenze zu Polen fahrenden Audi A6 mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Ostholstein kontrollieren. Bei der Abfrage des Kennzeichens ergab sich die aktuelle Fahndungsausschreibung aufgrund des besonders schweren Fall des Diebstahls des Fahrzeuges. Der Fahrer entzog sich der Kontrolle und setze seine Flucht bis auf polnisches Staatsgebiet fort. Dort fanden die nachgeeilten Beamten den Pkw kurz hinter der Bundesgrenze verlassen auf. Um 05:50 Uhr ignorierte der Fahrer eines weiteren Pkw Audi A6 mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Lübeck die Anhaltezeichen der Zivilbeamten in Hohenwutzen und entzog sich ebenfalls der Kontrolle. Kurz vor dem Grenzübertritt nach Polen verunfallte das Fahrzeug leicht. Der 27-jährige polnische Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Der geschädigte Fahrzeugeigentümer aus dem Lübecker Stadtteil St. Jürgen stellte den Diebstahls seines schwarzen Audi A6 Quattro gegen 06:15 Uhr fest. Da hatte die Polizei bereits zugegriffen.

