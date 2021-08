Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht auf dem Baumarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag kam es gegen 15:55 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Baumarktes in der Geisinger Straße. Ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker eines weißen VW Crafter beschädigte beim Rangieren den neben ihm geparkten blauen VW Touran und entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bietigheim unter der Rufnummer 07142/4050 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell