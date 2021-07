Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zwei Schwerverletzte bei Sturz von Kleinkraftrad in Fluss

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen mussten zwei 19 und 18 Jahre alte Heranwachsende ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie zusammen mit ihrem Kleinkraftrad Piaggio in einen Fluss gestürzt waren. Die 19-jährige Kleinkraftrad Fahrerin und ihre 18-jährige Sozia waren auf der Kreisstraße 1635 von Bietigheim-Bissingen in Richtung Metterzimmern unterwegs und wollten nach links auf einen Feldweg zur Mettermühle abbiegen. Hierbei verloren sie die Kontrolle über das Kleinkraftrad und kamen im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie in die vorbeifließende "Metter" samt Kleinkraftrad stürzten. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen vor Ort und lieferte die Verletzten in umliegende Krankenhäuser ein. Die Feuerwehr hatte vier Fahrzeuge und 15 Einsatzkräfte zur Sicherung und Bergung des Kleinkraftrades aus der "Metter" im Einsatz. Zur Verkehrsunfallaufnahme waren vom Polizeipräsidium Ludwigsburg drei Streifenwagenbesatzungen ausgerückt. Der entstandene Sachschaden am Zweirad beträgt ungefähr 1.500 Euro.

