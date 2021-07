Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Fehler beim Abbiegen bringt Motorradfahrer zum Sturz

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 15.30 Uhr befuhr eine Fahrzeugkolonne die Kreisstraße 1013 von Perouse in Richtung Malmsheim, als ein 50-jähriger Ford Fahrer nach links auf einen Waldparkplatz abbiegen wollte. Zu diesem Zeitpunkt hatten jedoch bereits ein Autofahrer sowie der 58-jähriger Fahrer einer Kawasaki zum Überholen angesetzt. Im Gegensatz zu dem Autofahrer konnte der Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen und anhalten und stieß gegen die Fahrerseite des Ford. Beim folgenden Sturz zog sich der 58-Jährige leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 9.000 Euro und das nicht mehr fahrbereite Motorrad musste abgeschleppt werden.

