Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Sindelfingen: Kontrolle von Wohnwagengespannen und Wohnmobilen zum Ferienstart

Ludwigsburg (ots)

Pünktlich zu Ferienstart hat die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg am Freitag auf der Tank - und Rastanlage "Sindelfinger Wald" an der A8 eine große Kontrollstelle eingerichtet und dort Wohnwagengespanne und Wohnmobile überprüft. Viele sind in diesem Jahr zum ersten Mal mit einem solchen Fahrzeug unterwegs und den Neu-Campern sind wichtige Begriffe wie Anhänge- und Stützlast, Beladung und Ladungssicherung noch eher unbekannt. Daher stand bei dieser Kontrollaktion zwischen 09:00 und 14:00 Uhr auch die Information und nicht die Sanktion im Vordergrund. Gravierende Verstöße wurden aber dennoch geahndet.

Motorradfahrer nahmen die Fahrzeuge auf der Autobahn auf und führten sie zur Kontrollstelle, wo die Gespanne und Wohnmobile auf einer Wiegestraße gewogen und Fahrer und Fahrzeug anschließend einer ganzheitlichen Kontrolle unterzogen wurden. Von 50 gewogenen Fahrzeugen waren sechs überladen und drei weitere Fahrer hatten ihre Ladung nicht richtig gesichert.

Daneben nahmen die Beamtinnen und Beamten aber auch Lkw unter die Lupe. Sieben von 42 gewogenen Lkw waren überladen. Vier Fahrer hatten gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen. In neun Fällen musste die Weiterfahrt wegen Überladung oder unvorschriftsmäßiger Fahrzeuge untersagt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell