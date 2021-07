Polizeipräsidium Ludwigsburg

Herrenberg: Zwei Unfälle am Stauende

Ludwigsburg (ots)

Am Ende eines Rückstaus auf der A 81 Singen-Stuttgart, zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg, ist die 24-jährige Fahrerin eines Suzuki am Freitag gegen 11:05 Uhr auf den vorausfahrenden Mazda eines 70-Jährigen aufgefahren. Der nachfolgende, 56-Jährige Fahrer eines Porsche hielt aufgrund des Unfalls an. Diese Situation erkannt ein 21-jähriger Motorradfahrer zu spät und fuhr auf den Porsche auf. Dabei zog er sich Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad wurde von einem Abschleppdienst aufgeladen. Während der Unfallaufnahme, die um 12:50 Uhr beendet war, staute sich der Verkehr auf etwa vier Kilometern.

